Ostende poursuit son sans-faute, Mons et Malines maintiennent le Brussels à distance

Avec 65 points marqués et plus de 30 points d'avance au repos (65-34), Ostende n'a éprouvé aucune difficulté face à BAL Weert. Dans un effectif largement passé en revue par le coach Gjergja, le jeune Xander Pintelon s'est illustré avec 16 points et 6 rebonds en 25 minutes.

En Elite Silver, Malines l'a également emporté facilement (89-66) face à Den Helder tandis que Mons en a fait de même contre Yoast United (83-61). Pour Malines, le suspense était consommé au repos (47-27) alors que Mons a été accroché un peu plus longtemps avant d'émerger. Des succès qui permettent aux deux clubs de se maintenir en tête à égalité avec Louvain (32 points) à deux journées de la fin et donc de réduire encore un peu plus les chances du Brussels de se qualifier pour les playoffs.