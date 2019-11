Patinage artistique: Papadakis et Cizeron au top sur la danse rythmique

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, premiers danseurs sur glace à réaliser plus de 90 points, avec 90,03 pts lors du programme court du Trophée NHK à Sapporo, le 22 novembre 2019JUNKO KIMURA-MATSUMOTO

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde et vice-champions olympiques 2018, sont devenus les premiers danseurs sur glace à réaliser plus de 90 points, avec 90,03 pts lors du programme court du Trophée NHK à Sapporo, vendredi.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont patiné leur "danse rythmique", nouveau nom du programme court, sur les airs entraînants de la célèbre comédie musicale "Fame", vêtus de leurs tenues rose bonbon et bleu turquoise, très marquées années 80, idéales pour leur thème.

A Grenoble pour leur première sortie internationale début novembre, ils avaient réalisé 88,69 points. Au Japon, ils ont encore amélioré leur score de près d'un point et demi.

Chez les messieurs, Kevin Aymoz a pris la deuxième place du programme court avec 91,47 points, loin derrière l'inaccessible Japonais Yuzuru Hanyu (109,34), double champion olympique en titre (2014 et 2018).

Le patineur d'Echirolles peut espérer accrocher une première qualification pour la Finale du Grand Prix, prévue à Turin (5-7 décembre) après le programme libre samedi.

Résultats de la première journée

DANSE SUR GLACE

Danse rythmique

1. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA) 90,03 pts

2. Alexandra Stepanova/Ivan Bukin (RUS) 84,06

3. Charlene Guignard/Marco Fabri (ITA) 82,13

...

COUPLES

Programme court

1. Sui Wenjing/Han Cong (CHN) 81,27 pts

2. Kirsten Moore-Towers/Michael Marinaro 71,21

3. Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov 69,00

...

DAMES

Programme court

1. Alena Kostornaia (RUS) 85,04 pts

2. RIka Kihira (JPN) 79,89

3. Karen Chen (USA) 67,21

...

11. Mae Berenice Meite (FRA) 49,77

MESSIEURS

Programme court

1. Yuzuru Hanyu (JPN) 109,34 pts

2. Kevin Aymoz (FRA) 91,47

3. Sergei Voronov (RUS) 88,63

...