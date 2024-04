Pékin qualifie de "fallacieuses" les allégations de dopage de nageurs chinois

À trois mois des Jeux de Paris, cette affaire, révélée par une enquête de la télévision publique allemande ARD et du New York Times, donne en outre lieu à une passe d'armes entre l'Agence mondiale antidopage (AMA) et l'agence antidopage américaine (Usada), son président Travis Tygart accusant l'AMA de connivence avec Pékin.

D'après l'enquête de l'ARD et du NYT, 23 des meilleurs nageurs et nageuses chinois ont été testés positifs début 2021 à la trimétazidine, une substance interdite depuis 2014 au motif qu'elle améliore la circulation sanguine.