Plus de 4.000 participants attendus pour le Marathon de Namur et ses courses annexes

Plus de 4.000 participants sont attendus dimanche à Namur pour le marathon de la capitale wallonne et ses courses annexes, a annoncé lundi l'organisation.

La distance reine, le marathon (42,195 km), totalisait lundi soir 970 inscrits. La course qui remporte le plus d'engouement est le semi-marathon avec quelque 2.900 inscrits. La grosse nouveauté cette année est un 10 km au profit de l'association "KickCancer", qui se déroulera dans le centre de Namur et totalise 450 participants pour l'heure.

"En 2022, nous avions réuni 3.200 participants", a commenté Nicolas Bonomi, à la tête de l'équipe organisatrice. "Nous faisons déjà mieux, ce qui est très encourageant. La fête s'annonce donc belle ce week-end et avec nos 400 bénévoles nous y veillerons."