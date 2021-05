Red Lions - Vincent Vanasch sacré champion d'Allemagne avec Cologne

(Belga) Le gardien des Red Lions Vincent Vanasch a décroché le titre de champion d'Allemagne de hockey avec son club du Rot-Weiss Cologne, dimanche à Mannheim. En finale, Vanasch a gardé ses filets inviolés pour s'imposer 1-0 contre Uhlenhorst Mülheim. Le triple meilleur gardien mondial décroche ainsi à titre personnel son 6e trophée de champion national après 3 sacres avec le Waterloo Ducks en Belgique et 2 autres avec Oranje-Zwart dans la compétition néerlandaise.

En demi-finales samedi, Vanasch et ses équipiers avaient réussi la performance d'éliminer Berlin par 6-4, alors qu'ils étaient menés 2-4 dans le dernier quart-temps. Avec Cologne, où le champion du monde et d'Europe en titre a signé en 2020 un contrat de 4 ans, le Brabançon pourrait signer un exploit unique s'il devait remporter également l'Euro Hockey League (EHL), un trophée qu'il a déjà soulevé avec le Watducks et Oranje-Zwart. Il deviendrait ainsi le premier joueur à remporter l'EHL avec trois clubs de trois pays différents. Un autre Red Lion pourrait décrocher une couronne nationale à l'étranger ces prochains jours. Déjà champion d'Europe début avril avec son club néerlandais de Bloemendaal, Arthur Van Doren s'est en effet qualifié samedi pour la finale du championnat des Pays-Bas. L'ancien double meilleur joueur mondial et ses équipiers ont battu en demi-finales Den Bosch (5-1 et 3-0), le club de son frère cadet Loic Van Doren, doublure de Vanasch en équipe nationale. La finale se déroulera dès jeudi (au meilleur des trois matchs) contre Kampong, qui a éliminé Rotterdam (1-0 et 3-0). (Belga)