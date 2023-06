Roel Moors et Lionel Bosco deviennent les coachs de Bonn lauréat de la Ligue des Champions

Le club de basket-ball allemand de Bonn a officialisé le nom de ses nouveaux entraîneurs et il s'agit de deux Belges : Roel Moors et Lionel Bosco. Moors avait déjà annoncé qu'il quittait Göttingen après trois saisons relever un nouveau défi passionnant. Le club de Bonn, qui a remporté la Ligue des Champions (la 3e compétition européennes la plus importante, Ndlr) la saison dernière et qui est devenu vice-champion d'Allemagne, sera donc ce défi.