Roos Vanotterdijk qualifiée pour les demi-finales du 100 m papillon

La Limbourgeoise de 17 ans a nagé les deux longueurs de bassin en 59.06 et s'est classée 4e de sa course. La championne d'Europe juniors (14-17 ans) dans cette épreuve détient le record de Belgique en 57.85 secondes depuis le 7 juillet à Otopeni en Roumanie à l'occasion de l'Euro juniors. Le meilleur chrono de la matinée a été obtenu par la Suédoise Louise Hansson en 57.46. Les demi-finales se dérouleront dans la session de l'après-midi à partir de 18h21. Jeudi, Vanotterdijk a été éliminée en demi-finales du 100 mètres libre (13e) et vendredi en demi-finales du 50 m papillon (14e). Samedi, elle n'a pas franchi les séries du 50 m dos (28e). Elle doit encore nager le 100 m dos (lundi 15) dans le bassin du Foro Italico. (Belga)