Rugby: "On aurait pu être deuxièmes" du Tournoi, soupire l'Italien Federico Mori

R: "On est contents, évidemment. Mais, au final, au classement, on est cinquièmes. On n'est pas payés. En gagnant contre la France (match nul 13-13), on aurait pu être deuxièmes ou troisièmes! On est une équipe jeune, avec des joueurs qui évoluent ensemble depuis longtemps, depuis les U18, U19... Il y a deux ans, on avait du mal parce qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience mais là, on commence à en avoir. On a une équipe en confiance."

Q: Que vous apporte le sélectionneur Gonzalo Quesada?

R: "Il a changé le jeu et la mentalité: on ne lâche rien. C'est ce qu'il essaie de nous apporter, ne rien lâcher et jouer quand il le faut, parce qu'on a des qualités. On a changé nos entraînements, on fait plus attention aux +skills+."