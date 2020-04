Ryad Merhy: "Je dois être plus méchant" (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, le boxeur s'est confié à notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Ce lundi, notre journaliste Emiliano Bonfigli a pris des nouvelles du boxeur Ryad Merhy. Première question: comment vit-il cette période particulière? "Le confinement, c’est un peu normal pour moi", avoue-t-il. "J’aime bien rester à la maison, je sors quand j’ai un entrainement. Cela commence d'ailleurs à me démanger un peu".

Malgré ce confinement, Ryad Merhy peut poursuivre ses entrainements presque normalement. "Je fais beaucoup de physique et je frappe dans un sac", explique-t-il. "Il faut vraiment être motivé pour s’entrainer tout seul. J’ai pris 6 kilos, j’ai atteint la barre des 100 kilos. J’ai décidé de faire un petit régime pour redescendre à 95-96 kilos. Il y a du relâchement mais je m’entraine moins que d’habitude, je suis à 4-5 entrainements par semaine pour le moment".

"J’ai peur de décevoir"

La boxe est un sport très particulier. Comment se sent Ryad Merhy avant de monter sur le ring? "Il y a un peu de crainte, de peur. C’est un mélange de tout. Heureusement, je suis plutôt cool avant le combat, je ne prends pas trop les choses à cœur. On rigole jusqu’à 1h avant le combat. Après, je me mets dans une bulle", raconte-t-il. "J’ai peur de décevoir, je n’ai pas envie de revivre une défaite, de perdre devant ma famille".

Ryad Merhy a un beau palmarès: 29 victoires en 30 combats. Il n'a perdu que contre Arsen Goulamirian, c'était en mars 2018. Il est revenu sur ce duel avec Emiliano. "Cela a donné de la tristesse à ma famille. C’était assez fort. Je n’ai pas envie de leur faire revivre ça. J’ai bien pris cette défaite et j'ai appris beaucoup de choses. Je connais mes capacités et je ne les ai pas totalement exploitées ce jour-là. Je n’étais pas présent, je n’étais pas le vrai Ryad", reconnait-il.

D’ailleurs, qui est le boxeur Ryad Merhy ? Quels sont ses points forts? "La vitesse", explique Ryad. "Par rapport à mon poids, je suis rapide. J’ai une bonne gestion de la distance aussi. C’est super important. Cela permet de mieux s’exprimer sur le ring. Et je suis un bon tacticien, j’arrive à imposer mon rythme". Et que doit-il améliorer ? "Je dois être un peu plus 'sale'. Je dois essayer de chercher le coup qui déstabilise. Je dois être plus méchant. Mais ça commence à venir".

