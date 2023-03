Ryan Brehm, Adam Schenk et Stephan Jaeger en tête du Valspar Championship

Les trois joueurs ont rendu une carte de 66 coups, Brehm réalisant notamment un hole-in-one sur le 17e et avant-dernier trou en plus de quatre birdies et un bogey. Schenk a lui réalisé six birdies et un bogey et Jaeger sept birdies et deux bogeys.

Le trio compte un coup d'avance sur les Américains Maverick McNealy, Lucas Glover et Jordan Spieth.