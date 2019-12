Ski Alpin: grande première pour Marco Odermatt à Beaver Creek

Eclosion d'un nouvel "oiseau de proie": le Suisse Marco Odermatt a remporté vendredi le Super-G de Beaver Creek (Colorado), la première victoire de sa carrière en Coupe du monde devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, l'Autrichien Matthias Mayer et le Français Alexis Pinturault, 4e.

Le prodige de Hergiswil confirme à 22 ans son énorme potentiel entrevu l'an passé aux Mondiaux junior de Davos, où il avait raflé cinq médailles d'or sur les six possibles. En mars, cette année, il a montré déjà de belles choses en accrochant deux podiums de la Coupe du monde 2018-2019, finissant 2e puis 3e des Géants de Soldeu et Kranjska Gora.

"Je n'imaginais pas m'imposer ici. Car j'ai fait quelques petites erreurs, mais j'ai continué à pousser pour aller vite", a déclaré l'heureux vainqueur au micro de NBC.

A priori plutôt rompu aux courses techniques que celles de pure vitesse, il a surpris tout le monde sur la piste exigeante du "Birds of Prey". Deuxième à s'élancer, il a réalisé un temps de 1 min 10 sec 90/100e qu'aucun des spécialistes du Super-G n'a pu battre.

Il s'en est tout de même fallu de peu qu'Aleksander Aamodt Kilde ne le déloge. Sans une petite erreur sur la dernière porte, le Norvégien n'aurait sûrement pas fini à 10/100e.

- Pinturault grappille -

A ce moment précis, filmé en gros plan par les caméras, Odermatt pouvait tirer la langue et sourire en guise de soulagement. Car il venait également de voir le favori Mathias Mayer échouer également tout près à 14/100e pour compléter le podium.

Sous le soleil éclatant du Colorado, Pinturault, venu jouer les trouble-fêtes dans un exercice de vitesse qui n'est pas forcément son favori, a atteint son objectif en finissant 4e à 37/100e pour grappiller quelques points.

Au classement général de la Coupe du monde, Mayer accentue sa domination (221 pts) devant l’Italien Dominik Paris (180), 13e de ce Super-G, Odermatt (170), Kilde (152) et Pinturault (150) qui conforte sa 5e place.

Ce dernier, qui compte parmi les favoris au gros globe depuis la retraite cet été de l'Autrichien Marcel Hirscher, visera la victoire dimanche sur le Géant, après avoir remporté celui de Sölden (Autriche) il y a un peu plus d'un mois en ouverture de la saison.

Chez les autres Français, la déception est venue d'Adrien Théaux, qui s'était élancé le premier, et dont le rêve de podium s'est vite envolé puisqu'il a raté un virage et une porte en début de descente et n'a donc pas fini sa course.

Nils Allègre a fini 17e, Johan Clarey 36e et Roy Piccard 37e.