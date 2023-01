Ski alpin: Lena Dürr contrarie pour quelques semaines les plans records de Shiffrin

Pour quelques centièmes de seconde, Lena Dürr a devancé Mikaela Shiffrin dimanche à Spindleruv Mlyn (République tchèque), l'Allemande retardant de quelques semaines la 86e victoire de l'Américaine qui reste à un succès de la légende suédoise du ski alpin, Ingemar Stenmark.

Mikaela Shiffrin l'avait anticipé samedi, en célébrant sa 85e victoire en Coupe du monde à Spindleruv Mlyn, la piste où elle a débuté sur le circuit international il y a un près de douze ans en 2011. Face à la concurrence de plus en plus dense, elle avait estimé devoir aller à la limite pour avoir une chance de s'imposer, malgré un succès avec une marge confortable.

Cette saison, la Suédoise Anna Swenn Larsson et la Suissesse Wendy Holdener sont venues perturber le duel entre Shiffrin et la Slovaque Petra Vlhova qui s'était établi entre les piquets serrés l'hiver dernier.

Il y a désormais une cinquième slalomeuse qui se mêle à la lutte, puisque Lena Dürr, première poursuivante de Shiffrin samedi dans la station tchèque, a mis fin à plus de onze ans de disette pour le ski allemand en slalom. A l'époque, c'était la polyvalente Maria Höfl-Riesch qui s'était imposée à Levi en novembre 2011.

Après une première manche dominée et près de sept dixièmes de seconde d'avance sur Dürr, Shiffrin a manqué de jus dans la seconde manche, pour échouer à six petits centièmes de l'Allemande.

Il faut dire qu'elle enchaînait dimanche une septième course en l'espace de dix jours, après les épreuves de vitesse à Cortina d'Ampezzo (Italie), et les épreuves techiques à Kronplatz (Italie) et Spindleruv Mlyn.