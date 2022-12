Spike d'Or - Ben Broeders s'entraîne désormais avec Duplantis: "Une approche nouvelle et intéressante"

(Belga) Ben Broeders n'a pas gagné de prix samedi à Malines, lors de la remise des Spikes d'Or. Le perchiste a terminé 4e. Il a évoqué son nouvel environnement d'entraînement en compagnie du recordman du monde le Suédois Mondo Duplantis. "Une approche nouvelle et intéressante", selon le Louvaniste.

L'année 2022 a été marquée par des hauts et des bas pour Broeders, qui n'a pas atteint la finale des championnats d'Europe à Munich. "Il y a eu des moments décevants, mais j'ai aussi eu de très belles performances", a-t-il souligné. "Dans l'ensemble, je la considère comme une solide année, au cours de laquelle j'ai réussi à améliorer le record de Belgique (5m85 à Merzig le 11 juin, NDLR), j'ai remporté la Ligue de Diamant de Paris et j'ai participé à la finale des Mondiaux. Il y a toujours eu une progression et c'est ce que tout athlète souhaite." Après la saison, Broeders a rompu avec son entraîneur Steven Taeleman. Il s'entraîne désormais avec Mondo Duplantis, qui vit aux États-Unis. Il vient de rentrer d'un premier bloc d'entraînement américain. Comme pour le détenteur du record du monde, le coaching de Broeders est entre les mains des deux parents de Duplantis, Greg et Helena. "Tout se passe très bien", dit-il. "C'est une approche nouvelle et intéressante. Chaque entraîneur a sa propre façon d'aborder les choses. Je l'ai déjà remarqué pendant la préparation physique. Il s'agit bien plus de courir en mettant l'accent sur la course rapide, avec l'idée qu'avec cette vitesse vous pouvez éventuellement mettre plus d'énergie dans la perche. L'entraînement en force est également différent. Nous mettons l'accent sur des groupes musculaires différents", a encore expliqué Broeders. (Belga)