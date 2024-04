Thomas Detry et Robert MacIntyre débutent avec succès dans la Nouvelle-Orléans

Le duo formé par Thomas Detry et l'Écossais Robert MacIntyre a débuté avec succès le tournoi de golf Zurich Classic of New Orleans (8,9 millions de dollars). Un 1er tour en 62 coups, 10 sous le par, a permis à la paire de se glisser à la 5e place du tournoi, jeudi aux États-Unis. La première journée a été disputée au format fourball: les deux joueurs jouent chaque trou avec leur propre balle, et le meilleur score est retenu à chaque trou.