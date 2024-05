Thomas Pieters conserve la deuxième place après le deuxième tour

Pieters a rendu une carte de 67, quatre sous le par, après cinq birdies et un bogey. Avec son total de 133, neuf sous le par, il compte trois coups de retard sur l'Américain Brooks Koepka.

Au classement par équipes, Pieters et ses équipiers des RangeGoats, les Américains Matthew Wolff, Peter Uihlein et Bubba Watson, pointent au troisième rang. Les Smash GC - Koepka, ses compatriotes Talor Gooch et Jason Kokrak et l'Irlandais Graeme McDowell - trônent en tête.