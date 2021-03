Dix gymnastes pour cinq places pour représenter la Belgique aux JO de Tokyo

(c) belga

Il reste 10 gymnastes encore en lice pour une sélection, côté féminin, pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, a annoncé la fédération belge de gymnastique mardi.

Une quatrième séance de test s'est en effet déroulée à Gand vendredi. Toutes les gymnastes engagées devaient au moins concourir une fois sur les quatre agrès lors de l'un des quatre tests et obtenir une note de difficulté minimale pré-établie par le comité de sélection, a précisé la fédération belge. Nina Derwael, Axelle Klinckaert, Maellyse Brassart, Fien Enghels, Margaux Daveloose, Noémie Louon, Lisa Vaelen, Kéziah Langendock, Jutta Verkest et Charlotte Beydts sont les dix gymnastes toujours en course pour une place aux JO pour le concours par pays.

Une équipe est composée de quatre gymnastes, plus une réserve. Les qualifications ont lieu le 25 juillet à Tokyo, la finale le 27 juillet.

Le prochain rendez-vous au programme des gymnastes est le Championnat d'Europe du 21 au 25 avril à Bâle en Suisse. "Une autre présélection aura lieu début juin", souligne la fédération.

Les gymnastes prendront part au Flanders International Team Challenge du 25 au 27 juin à Gand. "C'est suite à cette compétition internationale que nous connaîtrons les gymnastes qui composeront l'équipe olympique, décidée par le comité de sélection", a conclu le communiqué.