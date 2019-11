Un circuit continental en athlétisme à côté de la Ligue de Diamant

(Belga) La fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) a annoncé la mise sur pied d'un circuit continental de 10 meetings de haut niveau rassemblant des meetings d'un jour en marge de la Ligue de Diamant.

Le circuit continental est divisé en trois niveaux - Or, Argent et Bronze - dont le statut dépend du niveau de la compétition et du prize money. World Athletics a décidé d'investir dans le niveau 'Or' pour accroître le nombre de rendez-vous de qualité. Les associations continentales seront responsables elles des niveaux 'Argent' et 'Bronze', ce qui concerne une centaine de meetings à travers le monde. Pour sa première édition en 2020, le circuit 'Gold' s'articulera autour de dix meetings pour un prize money total de 2 millions de dollars américains (1,8 millions d'euros environ). Il débutera le 10 mai à Tokyo dans le stade qui accueillera les Jeux Olympiques d'été l'an prochain. Hengelo aux Pays-Bas fait partie du circuit dont la 10e date doit encore être confirmée. Pour chaque meeting, le prize money s'élèvera à 200.000 dollars (180.000 euros) et permettra d'octroyer des points pour le classement mondial. Le montant des points sera équivalent à celui délivré lors des meetings de la Ligue de Diamant pour le 200m, le 3.000m steeple, le triple saut, le disque (et le marteau), soit quatre disciplines qui ont disparu du programme de la Ligue de Diamant dont la nouvelle mouture est critiquée par bon nombre d'athlètes. Un bonus de 20.000 dollars (18.150 euros) est prévu pour chacune de ces disciplines fixes (6.000 dollars, 5.445 euros) pour le vainqueur et 10.000 dollars (9.075 euros) pour les autres disciplines. Le vainqueur de chaque discipline reçoit une invitation pour les championnats du monde 2021 à Eugène dans l'Oregon, Etats-Unis. - World Athletics Continental Tour Gold: 10 mai: Tokyo (Japon) 13 mai: Nanjing (Chine) 22 mai: Ostrava (Tchéquie) 1er juin: Hengelo (Pays-Bas) 09 juin: Turku (Finlande) 13 juin: Kingston (Jamaïque) 07 juillet: Szekesfehervar (Hongrie) 06 septembre: Silesia (Pologne) 15 septembre: Zagreb (Croatie) + un 10e meeting à confirmer (Belga)