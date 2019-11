Une perchiste liégeoise lance une opération de crowdfunding pour financer sa participation aux JO de Tokyo

Fanny Smets, 33 ans, est 31e mondialede saut à la perche. Elle a déjà participé à plusieurs coupes d’Europe et du monde et se classe en ordre utile pour les JO de Tokyo. Le problème, c’est qu’elle n’a pas assez d’argent pour financer ses entraînements aux PB notamment et ses déplacements. Elle a donc lancé une opération de crowdfunding sur la plateforme RisingTrack. Objectif : récolter 5.000 euros d’ici le 3 décembre prochain. Elle a déjà obtenu un peu plus de 2.000 euros pour l’instant. Aux derniers championnats d’Europe, elle a fini 20ème avec un saut à 4M50.