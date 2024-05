Victor Wembanyama désigné rookie de l'année à l'unanimité

Wembanyama, qui a fêté ses 20 ans le 4 janvier dernier, a compilé des statistiques historiques cette saison sous le maillot des Spurs, malgré des résultats collectifs décevants. Il a terminé avec des moyennes de 21,4 points, 10,6 rebonds et 3,6 contres par match, les moyennes les plus élevées parmi les rookies de la cuvée 2023, y a ajoutant également 3,9 assists et 1,2 interception.

'Wemby' avait été sélectionné avec le premier choix de la draft 2023 par les San Antonio Spurs de Gregg Popovich. La décision n'avait pas fait l'objet de beaucoup de suspense en raison de l'historique de San Antonio et de son coach avec les joueurs non américains (dont le Français Tony Parker), mais aussi et surtout en raison de l'engouement dont faisait l'objet un joueur au physique atypique et au potentiel encore indéfini.