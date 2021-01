Wavre Sainte-Catherine dominé de 40 points par Valence dans le groupe de Braine

(Belga) Wavre Sainte-Catherine n'a rien pu faire face à Valence pour son premier match de poule de l'EuroCoupe FIBA de basket féminin mardi dans une bulle organisée à Valence. Les Espagnoles se sont nettement imposées 42 à 82.

Une minute de silence a été respectée en la mémoire du coach serbe Miki Vukovic, légende du basket européen et du club de Valence, décédé la semaine dernière à l'âge de 76 ans. Les Malinoises ont tenu durant le premier quart temps mais Valence passait tout de même devant à 15-22 à la 10e minute. L'avance passait du simple au double pour les Espagnoles cinq minutes plus tard (20-40, 15e). Valence pouvait déjà puiser dans ses rotations avant la mi-temps achevée à 22-45. SKW' avait du mal à marquer (7 pts en 15 minutes) et accusait un 28-57 à la demi-heure. L'ancienne joueuse de Braine, Celeste Trahan-Davis inscrivait 13 points (6 rebonds) pour Valence, pour 19 points à l'Australienne Rebbeca Allen. La Belgian Cat Billie Massey a fini avec un double-double (17 points-16 rebonds). Sa soeur, Becky a rajouté 12 unités. L'autre rencontre de mardi soir (21h00) oppose Castors Braine aux Françaises de Saint-Amand-les-Eaux. Chaque groupe est composé de quatre équipes qui s'affrontent sur un seul lieu en un match. Les deux premiers sont qualifiés pour les 8es de finale. La suite du programme voit les Malinoises jouer contre les Nordistes mercredi (16h00) alors que les Brainoises rencontreront Valence (19h00). La dernière journée vendredi verra les deux équipes belges s'affronter à 12h00. (Belga)