A 35 ans, Geoffrey Soupe gagne la 7e étape: "un sentiment indescriptible"

Geoffrey Soupe était surpris d'avoir remporté au sprint la 7e étape du Tour d'Espagne vendredi. Le Français de l'équipe TotalEnergies devait lancer le sprint pour Dries Van Gestel, mais à 35 ans il décroche sa 4e victoire en carrière, la plus importante et la première en WorldTour.

"C'est extraordinaire pour avoir fait ça avec Nacer (Bouhanni, son compatriote lors de son passage chez Cofidis, ndlr): gagner sur la Vuelta", a confié le traditionnel poisson-pilote des sprinteurs au micro des organisateurs. "C'est une sensation extraordinaire, il y a déjà beaucoup d'adrénaline, de l'emmener pour le sprint puis de savourer les victoires. Mais là, goûter à la victoire pure c'est un moment incroyable, indescriptible. Hier j'étais vraiment en difficulté. J'ai passé un sale moment sur le vélo, j'ai choppé un virus en début de Vuelta, comme beaucoup de coureurs, qui m'a un petit peu ralenti. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je voyais au jour le jour. En tous cas aujourd'hui, j'ai tenté ma chance. Normalement, c'était pour Dries Van Gestel, mais il y a eu beaucoup de chutes dans le final et il a été écarté. Alors j'ai fait comme si je devais le lancer et je savais où passer dans le dernier virage pour pouvoir s'en sortir. C'est ce que j'ai fait. J'ai été un peu étonné que personne ne revienne derrière, je me suis dit: "qu'est-ce qui se passe, c'est mon jour ?""