Alaphilippe et l'ancien vainqueur Asgreen emmènent l'équipe de Soudal Quick-Step

Yves Lampaert, Tim Merlier et Bert Van Lerberghe sont les Belges de la sélection, qui est complétée par l'Italien Gianni Moscon et le Danois Casper Pedersen.

"Le 'Ronde' est une course qui ne ment jamais, une course dans laquelle seuls des coureurs forts ont gagné", a résumé le directeur sportif Tom Steels. "Nous avons une bonne équipe pour dimanche, qui comprend un vainqueur du 'Ronde', et nous prenons le départ avec beaucoup de confiance. C'est vrai que nous avons un peu souffert lors des courses précédentes, mais les choses peuvent vite changer et nous espérons une course solide."