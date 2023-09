Alberto Dainese voulait "quitter DSM en beauté"

"Nous avons fait du bon travail. Nous avons regardé les autres sprints pour voir ce que nous avions fait de mal. Et aujourd'hui, nous avons parfaitement exécuté", a déclaré Dainese au micro des organisateurs. "J'ai eu la malchance de perdre deux coéquipiers dans la chute, mais ils m'ont mis dans la position parfaite, là où je voulais être, et je suis très heureux de terminer un travail aussi dur de cette manière. C'est vraiment agréable. Je voulais vraiment terminer la saison d'une bonne manière et aussi quitter DSM en beauté. C'est spécial. Aujourd'hui, j'ai ressenti beaucoup de pression parce que je savais que c'était presque la dernière opportunité pour le sprint. Hier, nous parlions [avec Filippo Ganna] dans le gruppetto du sprint et maintenant je l'ai fait", a conclu Dainese, qui quittera DSM pour l'équipe suisse Tudor à la fin de la saison.