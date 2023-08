Andrea Bagioli abandonne, touché par un virus

Les deux coéquipiers du maillot rouge Remco Evenepoel étaient partis diminués. "Nous sommes inquiets, mais nous ne pouvons pas faire plus", avait expliqué l'équipe avant le départ.

Vervaeke et Bagioli avaient terminé avant-dernier et dernier de l'étape de mercredi, un parcours sans difficulté, à plus de 15 minutes du vainqueur. "Avant-hier, ils ont tous les deux passé une très mauvaise nuit. Hier, ils ont effectivement souffert", avait confirmé Klaas Lodewyck, le directeur de l'équipe, avant la 6e étape. "Nous espérons que cela ira mieux aujourd'hui. Avec l'équipe médicale, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que les coureurs se portent le mieux possible."