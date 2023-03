Arnaud De Lie: "Dès l'accélération de Laporte, on avait compris"

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a pris la 6e place d'À travers la Flandre mercredi, sa dernière course avant Paris-Roubaix le 9 avril.

"L'équipe a bien travaillé mais nous n'avons pas pu répondre aux démarrages de Christophe Laporte et Tiesj Benoot", dit le coureur wallon de 21 ans. "Cette 6e place n'est pas mauvaise. Dès l'accélération de Laporte, nous avions compris que nous allions nous battre pour les places d'honneur. La course a explosé très tôt et ensuite ça n'a pas arrêté. J'étais peut-être un peu moins bien qu'au Nieuwsblad mais je pense que nous avons réalisé une bonne performance en tant qu'équipe", ajoute De Lie, qui avait terminé 2e du circuit Het Nieuwsblad derrière Dylan Van Baarle.