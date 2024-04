"Arnaud De Lie et Lotto Dstny méritent la victoire", concède le dauphin Axel Zingle

"J'étais en reprise à la Famenne-Ardenne Classic et cette course était un peu un point d'interrogation, mais j'ai vu que j'avais de bonnes jambes", a expliqué le coureur français après l'arrivée. "J'ai vu qu'Arnaud De Lie n'était pas très bien dans les bosses et on a essayé de lui faire mal aux jambes."

La soif de la victoire a néanmoins donné des ailes au Taureau de Lescheret. "Quand il voit la ligne d'arrivée, il n'a plus mal aux jambes, il a encore de la force. Cela s'est vu", a résumé Zingle. "On a essayé de durcir la course car nous ne voulions pas que les Lotto Dstny nous endorment."