Arnaud De Lie renoue avec le succès et la santé pour son retour à la compétition

La première échappée du jour, nourrie de quatre coureurs, a été revue à 110 kilomètres de l'arrivée, avant la côte de Waharday. Onze hommes, dont Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix), se sont ensuite portés au commandement. L'avantage sur le peloton, emmené par les équipes Lotto Dstny, Israel-Premier Tech et Cofidis, était de près d'une minute à l'approche du circuit local à Marche-en-Famenne. L'échappée a été récupérée à 44 kilomètres de l'arrivée, dans le deuxième des trois tours.

Maxim van Gils (Lotto-Dstny) a relancé le rythme dans la côte du Roy, à 40 kilomètres du but, avec le Canadien Derek Gee (Israel-Premier Tech). La manœuvre a permis à un groupe de 15 coureurs de se constituer à l'avant de la course. S'y retrouvaient notamment, outre Van Gils et Gee, Brent van Moer (Lotto Dstny), le sprinteur français Axel Zingle (Cofidis) et l'Italien Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty). Un nouveau regroupement s'est opéré à 32 kilomètres de l'arrivée.