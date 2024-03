Arnaud De Lie touché par la maladie de Lyme

Arnaud De Lie souffre de la maladie de Lyme, a annoncé son équipe Lotto Dstny jeudi. Le coureur a débuté un traitement d'antibiotiques et la durée de son absence n'a pas été précisée.

"Après des examens complémentaires, Arnaud De Lie a contracté la maladie de Lyme dont des anticorps ont été trouvés dans son sang. Comme un diagnostic de Lyme n'est jamais concluant à 100%, il est possible que De Lie n'ait pas pu performer à un haut niveau à cause de cela. Il a débuté son traitement d'antibiotiques et nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a écrit Lotto Dstny sur les réseaux sociaux.

De Lie, 22 ans, connaît un début de saison compliqué sans la moindre victoire en douze jours de course. Il avait notamment abandonné au Grand Prix Samyn après une chute qui l'avait empêché aussi de terminer Paris-Nice. Le 'Taureau de Lescheret' avait, dans la foulée, modifié son programme en supprimant Milan-Sanremo pour rouler au Grand Prix de Denain (4e) et à la Bredene-Coxyde Classic (5e). Il a ensuite terminé 50e de l'E3 Harelbeke et 90e de Gand-Wevelgem pour le début des classiques flandriennes.