Biniam Girmay sera bien au départ pour Intermarché-Wanty

Laurenz Rex, qui a également chuté mercredi, sera aussi au départ du 'Ronde' tout comme Dries De Pooter. Le Néerlandais Mike Teunissen, l'Allemand Georg Zimmermann et les Français Adrien Petit et Hugo Page complètent la sélection de la formation wallonne.

"La préparation de Biniam Girmay est loin d'être parfaite, mais il est extrêmement motivé. Notre équipe médicale fait tout son possible pour qu'il soit remis à temps", a prévenu Aike Visbeek, manager de la performance, cité dans le communiqué. "Aux côtés de nos trois leaders (Girmay, Rex et Teunissen, ndlr), nos débutants Hugo Page et Georg Zimmermann ont un rôle d'électron libre pour se porter à l'offensive. Notre sélection peut compter sur l'expérience de Adrien Petit et la fougue du jeune Dries De Pooter."