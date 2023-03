BORA-Hansgrohe sans Schachmann ni Jungels, malades

BORA-Hansgrohe prendra le départ de Milan-Sanremo samedi sans l'Allemand Maximilian Schachmann et sans le Luxembourgeois Bob Jungels tous les deux malades, a annoncé la formation allemande du WorldTour jeudi.

Affaibli par un coup de froid, Schachmann n'avait pas pris le départ de la dernière étape de Paris-Nice (qu'il a remporté à deux reprises) le 11 mars n'ayant disputé auparavant que le Tour Down Under et un criterium à Adelaide en tout début d'année.

Bob Jungels avait pris la 19e place du classement général final à Paris-Nice.