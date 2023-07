Carlos Rodriguez gagne la 14e étape, Vingegaard reste en jaune

L'Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS-Grenadiers) a remporté la 14e étape du Tour de France (WorldTour), la première dans les Alpes, qui a emmené le peloton d'Annemasse à Morzine sur la distance de 151,8 kilomètres, samedi, avec pas moins de cinq cols à franchir et 4200 m de dénivelé positif. Après un beau duel entre le maillot jaune le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et son rival le Slovène Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) dans le Col de Joux Plane, l'Espagnol a profité de la rivalité entre les deux premiers du classement pour aller décrocher la victoire. Pogacar a terminé 2e au sprint devant Vingegaard à 5 secondes de Rodriguez.

Tous les ténors étaient réunis en tête pour aborder Joux Plane (11,6 km à 8,5%). Ils ne furent bientôt que sept à pouvoir briguer la victoire: Kuss et Vingegaard, qui menaient, Pogacar et Adam Yates, Rodriguez, Hindley et Felix Gall. Celui-ci céda à son tour à 5,5 km du sommet, bientôt imité par Hindley.

Pogacar passa à l'attaque à 3,7 km du sommet. Vingegaard, seul à le suivre, céda quelques longueurs, s'accrocha et effectua la jonction deux kilomètres plus loin. Au sommet, Vingegaard eut les 8 secondes de bonification et Pogacar 5, dont le sprint avait été gêné peu auparavant par une moto. Le duo se fit rejoindre dans la descente par Rodriguez et Adam Yates. L'Espagnol fila seul profitant du marquage entre le maillot jaune et le maillot blanc pour aller décrocher à 22 ans sa première victoire d'étape dans son premier Tour de France.