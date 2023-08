Champion du monde chez les espoirs, Axel Laurance s'est inspiré de Mathieu van der Poel

"Mathieu m'a certainement inspiré", a réagi Laurance. "Je savais qu'il fallait tenter quelque chose et Mathieu a montré la semaine dernière que c'était possible. Il a roulé en solitaire pendant 20 km et moi 27. C'était peut-être un peu trop mais j'ai réussi à tenir. J'ai roulé jusqu'à ma limite et j'ai même vu des étoiles. Les poursuivants sont restés proches de moi et j'ai dû continuer à pousser. Les nombreux virages ont été à mon avantage. Je me suis seulement dit dans les 500 derniers mètres que c'était dans la poche. J'ai dû aller au bout de moi-même pour gagner."

Laurance s'est imposé après avoir pris l'échappée après 20 km de course. "Je n'ai pas tout de suite pensé à la victoire à ce moment-là. Je me suis uniquement concentré sur mes efforts. J'avais de bonnes jambes mais j'ai gardé de l'énergie. Je me suis laissé emmener par les autres et j'ai gardé mes jambes pour le final. Ce que j'ai réalisé, c'est incroyable."