Christoph Roodhooft: "L'Amstel et Liège sont à la portée de Van der Poel"

Christoph Roodhooft a évoqué l'accélération décisive de Mathieu van der Poel dans le secteur pavé d'Orchies, à 59 kilomètres du but. "La course se déroulait déjà parfaitement depuis le début quand Mathieu a attaqué sur le secteur d'Orchies où nous savions que le vent était d'abord de face, et, ensuite, de côté. C'est là que Mathieu a lancé son essai, sachant que ce serait un combat d'homme à homme. Il restait 59 kilomètres. Il a été au bout."

L'équipe Alpecin-Deceuninck a déjà trois monuments à son actif cette saison. Elle se présentera prochainement avec Van der Poel en favori de l'Amstel Gold Race et de Liège-Bastogne-Liège. "Ce sont deux courses qui, à mon avis, sont à sa portée. Je pense qu'il souhaite prendre le contrôle de la course de manière moins autoritaire à l'Amstel, nous devrons anticiper un peu plus et nous aurons besoin d'aide. La manière d'aborder la course sera donc différente de Paris-Roubaix."