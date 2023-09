Commotion, fractures au visage et à la main pour Stefan Küng

Stefan Küng souffre d'une commotion cérébrale, d'une fracture de l'os malaire et de fractures à la main, a détaillé la fédération suisse de cyclisme au lendemain de la chute de son coureur dans l'épreuve du contre-la-montre des championnats d'Europe de cyclisme sur route, mercredi à Emmen aux Pays-Bas.

"Son état général est bon compte tenu des circonstances. Une intervention chirurgicale n'est pas nécessaire dans l'immédiat. Dès son retour en Suisse, des examens supplémentaires seront effectués", a ajouté Swiss cycling.

L'épreuve a en effet été marquée par la violente chute de Stefan Küng. Le Suisse, 29 ans, a percuté une barrière et a terminé la course avec le casque brisé, le visage et le maillot ensanglantés, 11e à 1:29 du jeune Britannique de 19 ans, Joshua Tarling, nouveau champion d'Europe. Wout van Aert a pris la médaille de bronze derrière un autre coureur suisse Stefan Bissegger.