Coup double pour Diego Ulissi sur la 2e étape, Sylvain Moniquet 4e

L'Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) a remporté la deuxième étape de la Semaine Internationale Coppi & Bartali (2.1), disputée mercredi entre Riccione et Sogliano al Rubicone sur 156,5 km.

L'Italien, qui débloque son compteur cette saison, prend aussi la tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur De Pretto et 9 secondes sur Ryan.

Ulissi s'est imposé au sommet devant son compatriote Davide De Pretto (Jayco AlUla), l'Irlandais Archie Ryan (EF Education-EasyPost) et Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), 4e et premier Belge.

Jeudi, c'est une étape au profil plus accident qui attend les coureurs. Elle partira de Riccione et y reviendra après 134,5 km d'un parcours proposant un col de 1e catégorie et deux cols de 2e catégorie.

La 39e édition de cette course dédiée à deux légendes italiennes du cyclisme, Fausto Coppi et Gino Bartali, s'achèvera samedi à Forli en Emilie Romagne.

Le Suisse Mauro Schmid (Jayco AlUla) l'avait emporté l'an dernier. Aucun Belge ne figure au palmarès.