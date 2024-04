Cyclisme: Williams dompte une Flèche Wallonne apocalyptique

"J'adore courir sous ce temps", a lâché, sans rire, le Gallois de 27 ans à l'issue de la plus belle journée de sa vie sur un vélo qui, pour presque tous les autres, aura été l'une des pires.

Sous la pluie, le grésil et parfois même la neige, le surprenant Stephen Williams a dompté des conditions apocalyptiques pour devenir mercredi le premier Britannique à remporter la Flèche Wallonne devant le Français Kévin Vauquelin.

Partie sous le soleil, la classique belge, qui se dénoue généralement dans les derniers mètres de l'ultime ascension du redoutable mur de Huy, s'est jouée beaucoup plus tôt cette fois, à cause d'une météo affreuse, alternant déluge de pluie, coups de vent et même un blizzard à la mi-course.

Au final, 130 coureurs, sur 174 au départ, ont abandonné, frigorifiés et affichant un visage de mort-vivants, dont plusieurs des principaux favoris comme Tom Pidcock, Mattias Skjelmose, Marc Hirschi, Juan Ayuso ou David Gaudu, forcés de reporter leurs ambitions sur Liège-Bastogne-Liège dimanche prochain.

"La pluie était très froide, avec même de la neige parfois. Les 80 derniers kilomètres j'étais gelé, je ne pensais pas faire l'arrivée. Ca fait longtemps que je n'étais pas dans un état comme ça, je suis au bout", a rapporté Benoît Cosnefroy, quatrième à l'arrivée après avoir réagi trop tard pour répondre au démarrage fulgurant, à 300 mètres de la ligne, de Stephen Williams, l'homme que personne n'attendait.