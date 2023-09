Danny van Poppel met fin à l'hégémonie de Jumbo-Visma sur la 6e étape

Trois coureurs se sont isolés en tête avec Abram Stockman et son équipier néerlandais Joren Bloem (TDT-Unibet) et le Polonais Kamil Malecki (Q36.5), mais ils ont déjà été repris à 94 km de l'arrivée. Stockman a ensuite relancé une échappée, accompagné de deux autres équipiers néerlandais, Danny van der Tuuk et Hartthijs de Vries, et des Britanniques de l'équipe Saint Piran: Jack Rootkin-Gray et William Tidball.

Derniers rescapés de l'échappée, Stockman et De Vries ont été avalés par le peloton à un peu plus de 14 km du but. Malgré une tentative de Dimitri Peyskens (Bingoal-WB), les sprinteurs se sont disputés la victoire et Van Poppel a devancé de justesse le Britannique Ethan Vernon, membre de l'équipe nationale britannique, et le Norvégien Tord Gudmestad (Uno-X) pour la 20e de sa carrière, la 2e cette saison.