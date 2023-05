Demi Vollering dompte le Mirador de Penas Llanas et prend le pouvoir

Demi Vollering a remporté la 5e étape du Tour d'Espagne féminin (WorldTour), vendredi, après 129,5 km entre La Cabrera et le Mirador de Penas Llanas. La Néerlandaise de SD Worx s'est imposée devant sa compatriote et championne du monde Annemiek van Vleuten (Movistar) et l'Allemande Ricarda Bauernfeind (Canyon//SRAM Racing). Vollering détrône une autre Néerlandaise, Marianne Vos (Jumbo-Visma), en tête du général.