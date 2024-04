Demi Vollering : "Le Mur de Huy ne ment jamais"

Vollering a, comme l'an dernier, donné le tempo dans la montée du Mur de Huy mais n'a pas pu répondre à l'accélération victorieuse de la lauréate polonaise. "Je reste un peu frustrée de mes résultats à l'Amstel et à la Flèche, mais je suis en même temps contente de voir ma forme s'améliorer de course en course. J'étais mieux à l'Amstel, encore mieux à Huy. Je serai ambitieuse à Liège-Bastogne-Liège dimanche, la course est toujours très longue et très dure, elle est différente de la Flèche wallonne. Je veux quand même rappeler que mes objectifs importants, le Tour de France et les JO, sont plus éloignés dans la saison. Je veux donc rester calme et j'espère que le succès viendra bientôt", a expliqué la championne des Pays-Bas.

"Dans le finale, j'ai décidé, comme l'an dernier, de donner le rythme moi-même, dès le pied du Mur de Huy, de ne pas attendre les 150 derniers mètres, de maintenir un rythme élevé et longtemps. Mais Niewiadoma était la plus forte. J'ai certes cru, dans les derniers mètres, qu'elle allait exploser, mais elle a réussi à tenir bon. Je suis contente qu'elle se soit imposée, elle le mérite amplement. Le Mur de Huy ne ment jamais."