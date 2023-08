Des cyclonudistes manifestent pour le climat à Lyon

Les sept autres étapes "ont été visées par des décrets d'interdiction préfectorale en vertu d'un article du code pénal assimilant la nudité à une exhibition sexuelle sur voie publique", s'insurge Jean-François Feunteun, le président du Mouvement naturiste, à l'origine du parcours français.

A Millau et Clermont-Ferrand, les forces de l'ordre se sont mobilisées pour bloquer le peloton et ce fonctionnaire de 59 ans s'est retrouvé en garde à vue: "en France, quand on veut parler des risques graves qui menacent la planète, on se fait traiter d'écoterroriste ou de délinquant sexuel", a-t-il dit à l'AFP, en faisant part de son intention de contester en justice toute forme d'"intimidations" de l'Etat.

Selon lui, ce sont ces "intimidations" qui dissuadent les sympathisants de se mobiliser: ils étaient une quinzaine samedi matin au départ de la boucle de Lyon.