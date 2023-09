Des sentiments mitigés pour Kopecky après sa 5e place: "Dur de finir si près du podium"

Lotte Kopecky nourrissait des sentiments mitigés à l'issue du contre-la-montre des championnats d'Europe de cyclisme qui l'a vue terminer 5e dans la catégorie élites dames. Si elle ne s'y présentait pas comme favorite, la championne du monde de course en ligne n'est passée qu'à 5 secondes du podium. "Je pense n'avoir rien à me reprocher", a-t-elle cependant commenté.

L'Euro constituait l'occasion pour Kopecky de se jauger en chrono, après des résultats encourageants en fin de saison. "Je ne sais pas vraiment" quelle leçon en tirer, a pourtant raconté la coureuse de 27 ans. "Il était prévu que Marlen Reusser (la lauréate suisse, ndlr) soit bien au-dessus, mais tout était très serré pour les places suivantes."

La Britannique Anna Henderson a fini 2e à 43 secondes, et Kopecky 5e à 49 secondes. "Mes sentiments sont mitigés. Finir si proche du podium me laisse un goût amer, mais sur le contre-la-montre, on ne peut pas tricher. Je ne sais pas comment j'aurais pu rouler cinq secondes plus vite. J'ai donné tout ce que j'avais. Je pense n'avoir rien à me reprocher".