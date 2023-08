Deux sur deux pour Kaden Groves: "C'est fantastique, surtout avec le maillot vert"

"C'est un sentiment fantastique", a expliqué le vainqueur du jour. "Deux fois de suite, c'est fantastique. Surtout avec le maillot vert." Le meilleur sprinteur de La Vuelta a conforté son avance au classement par points. Avec 122 points, il devance de 60 unités son plus proche poursuivant, l'Italien Andrea Vendrame (AG2R-Citroën). Le maillot rouge Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) pointe à la 3e place avec 45 points.

Groves était favori parmi les plus rapides, mais le final n'a pas été sans encombres. "C'était à nouveau un peu chaotique, avec beaucoup de rond-points et du vent, ce qui a rendu le final nerveux. Mon équipe a été fantastique à nouveau", et ce malgré une chute à 3 kilomètres de l'arrivée. "On a perdu deux gars, mais mes poissons-pilotes étaient encore là et on a terminé le travail."