Dylan Groenewegen surpris par un final difficile avec des virages et une montée

"Est-ce qu'il y avait mieux à aller chercher qu'une 3e place ? C'est une question difficile", a expliqué Groenewegen. "À Koolskamp, je suis arrivé un peu trop tard. Aujourd'hui, nous avons très bien travaillé avec l'équipe. Nous étions encore avec quelques coureurs dans les premières places du peloton. C'était excellent. Dans mon sprint, j'ai perdu un peu trop de vitesse quand ça a accéléré et ça m'a coûté cher. J'ai dû remonter en puissance, mais cela n'a plus vraiment fonctionné et en plus, il y avait deux coureurs plus rapides".

Le final de la Flèche de Gooik est caractérisé par des routes sinueuses, ce qui ne facilite pas la formation des trains de sprint. "Si vous sortez de la bulle du peloton, vous devez faire un gros effort. Il faut vraiment spéculer sur le bon moment pour partir, et quand tout donner. Je pense que j'étais le seul coureur qui pouvait encore avoir un train de sprint. Cela montre la motivation et la volonté de l'équipe. Je m'attendais à ce que certains coureurs ne veuillent pas disputer un sprint massif. Mais que ce soit si difficile, c'était autre chose. Je me suis laissé surprendre, mais cela a aussi été le cas d'Olav Kooij et Jasper Philipsen. Finalement, c'est nous qui avons sprinté pour la victoire", a précisé Groenewegen.