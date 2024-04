Elisa Longo-Borghini : "J'ai pu jouer ma carte mais Niewiadoma était le plus forte"

"J'ai livré une très grosse finale pour aider ma coéquipière Gaia Realini", a expliqué Elisa Longo Borghini. "Il a fait très froid, la course a été très dure. Il a commencé à pleuvoir dès le début de la course. J'étais un peu désolée pour Gaia car elle ne sait pas gérer le froid et la pluie. Mais je reste convaincue que, sans une telle météo, elle peut gagner dans cette montée du Mur de Huy. Gaia m'a dit qu'elle n'était pas bien pour jouer la finale et j'ai donc pu jouer ma carte. Mon équipe a livré une très belle prestation et je ne peux que remercier mes co-équipières pour l'aide qu'elles nous ont apportée à Gaia et à moi-même pendant toute la course."

"Je pense que Niewiadoma est partie au bon moment dans le Mur final, aux 150 mètres", a ajouté Longo Borghini. "Elle était la plus forte mercredi et je suis très heureux de la voir gagner, c'est une coureuse qui le mérite amplement. J'ai personnellement livré le meilleur sprint dans le Mur mais j'avoue que ce fut comme une sorte de morte lente. Je suis en tout cas heureuse, et même un peu surprise, de mon résultat."