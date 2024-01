Emiel Verstrynge domine la course chez les espoirs

Emiel Verstrynge est devenu champion de Belgique de cyclocross en catégorie espoirs, dimanche, à Meulebeke. Le coureur de Crelan-Corendon s'est imposé devant Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) et Ward Huybs (Baloise Trek Lions).

Verstrynge, 21 ans, s'est isolé en tête au deuxième des six tours et a progressivement creusé l'écart. Il a franchi la ligne avec 57 secondes d'avance sur Michels, le champion d'Europe espoirs. Huybs a pris la troisième place à 1:20.

Plus tôt dans la journée, Cas Van Looke (Lotto-X-Oats) a été sacré chez les néophhytes première année devant Maxime Smits (Acrog-Tormans) et Bas Vanden Eynde (Young CT). Giel Lejeune (Deschacht-Hens-Maes) s'est imposé chez les débutants deuxième année devant Thomas Verdonck (Acrog-Tormans) et Thomas Verdonck (Acrog-Tormans).