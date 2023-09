En bronze chez les juniors, Senne Sentjens "voulait faire mieux qu'aux Mondiaux"

Le jeune homme de 18 ans voulait surtout faire mieux qu'aux championnats du monde à Glasgow où il est resté hors du top 10 tant dans le chrono (14e) que dans l'épreuve en ligne (17e).

"J'avais un peu tout misé ici pour me prouver que je pouvais faire mieux qu'aux championnats du monde et cela a fonctionné. Je visais un top 5, mais faire un top 3 c'est encore mieux et je vais le savourer. Je suis très content".