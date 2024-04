En quête de confiance pour son retour, Arnaud De Lie s'est "libéré avec cette victoire"

"Cela n'a pas été facile de m'imposer. Je ne me sentais pas très bien dans le début de course mais les sensations sont revenues progressivement. Je suis donc très content d'avoir enfin gagné. La course a été très dure avec les bosses et le vent qui soufflait fort, mais je connaissais le parcours par cœur et j'ai bien géré avec l'aide de mon équipe, très forte dimanche."

"Quand un sprinter voit la ligne d'arrivée, il devient plus fort", a expliqué Arnaud De Lie après un final difficile, vent de face. "J'ai vu qu'Axel Zingle lançait son sprint un peu tôt et j'ai pris sa roue. J'ai à mon tour placé mon effort, au bon moment à l'évidence."