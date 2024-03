Etonné lui-même, Schultz a surpris aussi Pogacar: "Deux mètres de plus et Tadej gagnait"

L'Australien Nick Schultz (Israel-Premier Tech) s'est offert lundi, avec la première étape du Tour de Catalogne (World Tour), le plus beau succès de sa carrière. Il s'est montré néanmoins modeste après l'étape.

Grâce à une manoeuvre habile de son équipier Stevie Williams, Schultz a réussi à prendre le large dans le dernier kilomètre. Le grand favori, Tadej Pogacar, a réagi un rien trop tard et n'a pas réussi à boucher le trou. "Si l'arrivée était située deux mètres plus loin, Tadej m'aurait dépassé. Il allait deux fois plus vite que moi", a reconnu Schultz.

"C'est une énorme surprise pour moi. Je ne suis pas un coureur qui gagne beaucoup. Cette victoire d'étape est énorme pour moi. Mon objectif était clair aujourd'hui: je ne pensais pas à gagner, mais uniquement à mener Stevie en sécurité dans le final. Jusqu'à ce qu'il me crie soudainement d'y aller, laissant un écart. Je ne pensais jamais tenir, mais je suis là. L'avantage de ne pas être un grand coureur, c'est que je n'avais rien à perdre ici, et donc je pouvais tout donner quand j'ai eu cet écart.