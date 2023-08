Evenepoel, Philipsen, Van Aert et Kopecky nommés au Vélo d'Or

Quatre Belges, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen et Wout van Aert chez les messieurs ainsi que Lotte Kopecky chez les dames, figurent parmi les finalistes du Vélo d'Or, prix attribué depuis 1992 par Vélo Magazine au meilleur cycliste de la saison.

Cette année, le Vélo d'Or s'inspirera du Ballon d'Or pour le football, les deux récompenses appartenant au même groupe, et les différents prix seront remis à l'occasion d'une cérémonie organisée à Paris le 24 octobre prochain. Les finalistes des différentes catégories ont été dévoilés jeudi par L'Équipe.

Chez les messieurs, Evenepoel, vainqueur l'an passé, Philipsen et Van Aert auront face à eux, pour le titre de Cycliste de l'année, le Danois Mads Pedersen, le Britannique Tom Pidcock, les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic, le Néerlandais Mahtieu van der Poel, le Danois Jonas Vingegaard et le Britannique Adam Yates.