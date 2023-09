Gerben Thijssen savoure une victoire qui "confirme sa bonne forme"

Thijssen avait manqué la Vuelta à cause d'un test positif au Covid-19. "Cela m'a fait manquer un peu de compétition pendant un certain temps. J'ai recommencé à m'entraîner à fond après cela, avec l'objectif de faire quelque chose de mon automne. Aujourd'hui, j'ai enfin pu renouer avec la victoire, après ma 2e place il y a dix jours à Fourmies".

"J'avais l'avantage de connaître déjà cette arrivée", a expliqué Gerben Thijssen. "Il y a deux ans, j'ai également couru cette course et je suis arrivé 3e. Je me suis niché dans la roue des hommes de dsm-firmenich qui sprintaient pour Sam Welsford. Quand soudain le rythme s'est ralenti, j'ai entendu Arne crier qu'il allait me lancer. Il m'a parfaitement lancé, je n'avais plus qu'à finir. J'ai immédiatement senti que j'étais en train de gagner. Tout s'est passé comme prévu. Cette nouvelle victoire est une belle confirmation de ma bonne forme."